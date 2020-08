Twee mannen zwaar toegetakeld op straat in Rheden, daders spoorloos

Het incident gebeurde rond 00.20 uur. Omwonenden hoorden iemand ‘nee, houd op, hou op!’ schreeuwen. Toen ze polshoogte gingen nemen troffen ze de twee slachtoffers aan op straat.



Volgens de politie reden de daders, twee mannen, in een zilveren Opel. Ze zijn gestopt op de Broekveldseweg, uitgestapt en hebben vervolgens op de slachtoffers staan inslaan met een onbekend voorwerp. Daarna sloegen ze met diezelfde auto op de vlucht.



Eén van de slachtoffers is er zo slecht aan toe dat hij in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis ligt op dit moment. Het andere slachtoffer moest ook mee naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar na het incident. De politie tast nog in het duister wat de aanleiding is, en is dringend op zoek naar mensen die de zilvere Opel hebben zien rijden rond middernacht. Andere informatie is ook welkom.