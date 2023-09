Twee personen op fatbike raken gewond na aanrijding met auto in Velp

Kroppen sla uit Elst voor voedsel­bank in Arnhem: ’s ochtends op het land, ’s avonds op het bord

Klanten van de winkel van de Voedselbank Arnhem in Arnhem-Zuid konden donderdagmiddag andijvie en slasoorten mee naar huis nemen die ’s ochtends nog in Elst op het land stonden. Twee medewerkers van Stadslandbouw Mooieweg uit Arnhem sneden de kroppen samen met Flor van den Born van de zelfoogsttuin Hof Bredelaar in alle vroegte.