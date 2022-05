Ubbink laat oog vallen op voormalig Lepper-terrein in Dieren: magazijn met plek voor 10.500 pallets

Van fietszadel­fa­briek Lepper is alleen nog de poort over; op het terrein komt nieuwe bedrijvig­heid

DIEREN - De poort staat er nog, maar het opschrift Leppers Fabrieken is verdwenen. Van het bedrijfsgebouw van de beroemde, maar verdwenen Dierense fietszadelfabriek is evenmin nog iets te bekennen. De bouwval is eindelijk afgebroken. Wat er komt, is nog onbekend.

23 april