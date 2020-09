Uitbater Ron van gesloten café De Sok in Velp vraagt gemeente om nieuwe kans voor ‘prachtige buurtkroeg sinds 1891'

Afgelopen donderdagmiddag maakte burgemeester Carol van Eert van Rheden bekend dat het afgelopen was met alle vergunningen voor het café. ‘Enkele veroordelingen’ bij de uitbater hebben hiertoe geleid, zo luidde de verklaring. De maatregel is gebaseerd op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur BIBOB, die criminaliteit in de horeca moet tegen gaan. Een strafblad is daarbij uit ten boze. Van Eert benadrukte in een verklaring: ‘Het is geen vrij spel om een horecaonderneming te hebben. Als je je niet aan de regels houdt, loop je het risico om je zaak te verliezen.’