Van alles op de Velpse behandeltafel: van gekko met staartrot tot slang met huidziekte

Column Van Streek Ruimen was zo definitief, voelde zelfs als verraad. En het waren beste mensen

23 september Een gewetensvraag zou je het kunnen noemen. Wat doen we met het graf van opa en oma? Die vraag moest beantwoord worden nadat de gemeente Renkum ons in een brief op de hoogte had gesteld van het verlopen van het grafrecht, dat in 1970 werd aangekocht.