Vandalen slaan toe in Dieren: diverse auto's vernield

Video Politie en familie op zoek naar overvaller van 81-jarige vrouw in Dieren

2 februari DIEREN - Een 81-jarige vrouw uit Dieren is vrijdagavond in haar woning overvallen, mishandeld en beroofd van haar gouden ketting. Haar zoon is woedend over de overval en looft een beloning van 500 euro uit voor de gouden tip die naar de dader leidt.