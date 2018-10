Veel belangstelling voor 'spookhotel' Laag-Soeren, maar gemeente werkt niet mee

,,Veel gevraagd is een bestemming met zorg erbij.’’ Er is alleen één probleem: de gemeente Rheden wil daar voorlopig niet aan meewerken.



Nu is alleen plaats voor een partij die een recreatief of toeristisch plan heeft voor het vervallen hotel aan de Harderwijkerweg in Laag-Soeren, zegt de gemeente. Daarbij kan worden gedacht aan een nieuw hotel, een restaurant of een conferentieoord. ,,Door een dergelijke publieksfunctie blijft het terrein toegankelijk, 'beleefbaar' en draagt het bij aan ons beleid om recreatieve en toeristische activiteiten in het buitengebied te bevorderen’’, zegt een woordvoerder.



Hotel Laag-Soeren staat al jarenlang leeg. Mientje Dullemond, de laatste eigenaar, stierf in 2007 en liet het terrein na aan vijf goede doelen: de Hervormde Gemeente, het Reumafonds, stichting Wilde Ganzen, Artsen zonder Grenzen en KWF Kankerbestrijding. Dullemond woonde met haar broer in het gebouw, dat tot 1976 een hotel was.