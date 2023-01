Veilig Verkeer Nederland pleit voor 30 kilometer op Rhedense Oranjeweg: ‘We snappen klachten van omwonenden’

Kort coronajaar 2022 was voor Luxor Live lang genoeg om een nieuw bezoekers­re­cord te vestigen

ARNHEM - Luxor Live heeft in iets meer dan tien maanden tijds een recordjaar gedraaid. Het Arnhemse poppodium turfde in 2022 zo’n 121.000 bezoekers bij de meer dan 300 producties die werden georganiseerd. ,,Vorig jaar was het beste in de geschiedenis”, concludeert directeur Stefan Rebergen.

17 januari