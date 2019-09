Velp tobt met overlast 'beschermd wonen’: ‘Ze duwen een groepje van die lui in een huis en dan is het kassa’

video Motorrij­der ernstig gewond door ongeluk in Velp

21 september VELP - Een motorrijder is zaterdagochtend ernstig gewond geraakt na een val op de Bovenallee in Velp. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 10.20 uur. In de bocht ging het door onbekende oorzaak mis, waarna de motorrijder ten val kwam.