Velpenaar (57) ‘Killroy’ bedreigde Geert Wilders met de dood via brieven: ‘Ik wilde hem uit de tent lokken’

De rechter toonde zich nog het meest verbaasd over het feit dat de verdachte, juli vorig jaar, kort na een eerdere veroordeling voor bedreiging van Geert Wilders weer in de fout ging. In twee brieven bedreigde hij de PVV-leider met de dood. In de eerste brief stond onder meer een tekening van Wilders aan de galg, met als afzender Killerman. In de tweede brief was een schietroos getekend met bloedspatten, ondertekend met Killroy.