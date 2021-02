Velpenaar blijft vastzitten voor levensgevaarlijk toetakelen met knuppel van twee Arnhemmers in Rheden

VIDEO Twee mannen zwaar toegeta­keld op straat in Rheden, daders spoorloos

11 augustus RHEDEN - Twee mannen uit Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar toegetakeld op de Broekveldseweg in Rheden. De daders sloegen op ze in met een onbekend voorwerp en gingen er vervolgens vandoor. Een van de slachtoffers ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.