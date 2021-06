Velpenaar die schedels van Arnhemmers insloeg met knuppel hoort eis van 7 jaar cel

Dat heeft de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Arnhem geëist, wegens een dubbele poging tot doodslag. De oom uit Rheden moet wegens openlijk geweld 60 uur werkstraf krijgen, vindt de aanklager, naast de 65 dagen die hij al in voorarrest heeft gezeten. Hij gooide een straatklinker en haalde een belager onderuit.

De twee slachtoffers kwamen verhaal halen aan de Broekveldseweg in Rheden waar de oom woonde. Een van de Arnhemmers had ’s morgens nog met de Rhedenaar gewerkt. Hij zou nog geld en spullen tegoed hebben van de Rhedenaar en zou dat komen ophalen. Hun vriendinnen hadden al langer onenigheid over geld, spullen en vriendendiensten nadat hun vriendschap verslechterde.

Dreigen om kinderkamer leeg te trekken

De Arnhemmer ging naar zijn vroegere vriend en kluskameraad toe met een andere Arnhemmer die volgens sommigen een mes bij zich had. Die Arnhemmer was zelf woest op de vriendin van de 47-jarige Rhedenaar, om iets wat zij over zijn moeder had gezegd. De twee Arnhemmers dreigden in berichten de kinderkamer te komen leegtrekken.

Quote Een onafhanke­lij­ke getuige die het slaan met de knuppel zag gebeuren, hoorde het geluid van krakende botten

De Rhedenaar die het onheil zag naderen, belde zijn neefje in Velp op. De Velpenaar kende de Arnhemmers die hij afranselde niet of nauwelijks, zo lijkt het. Zijn oom belde hem uit zijn slaap, nadat hij net naar bed was gegaan na een vrijdagavondje met wat drank en drugs. Volgens onderzoekers is hij zwakbegaafd en laat hij zich makkelijk beïnvloeden.

Toen hij in Rheden aankwam met de knuppel, kwamen de Arnhemmers er ook net aan. Korte tijd later lagen de Arnhemmers gruwelijk toegetakeld te baden in het bloed. Een onafhankelijke getuige die het slaan met de knuppel zag gebeuren, hoorde het geluid van krakende botten.

Gebroken schedel en kaak

Een slachtoffer brak zijn schedel en kaak en raakte doof aan een oor en moest zes maanden revalideren. Hij is arbeidsongeschikt geraakt en had heel goed kunnen overlijden. Dat laatste geldt ook voor de Arnhemmer die met de Rhedenaar werkte en die zijn schedel, oogkas en neus brak.

De advocaten stelden dat zelfverdediging nodig was. Maar dat wees de aanklager van de hand.

Later donderdag behandelde de rechtbank ook nog een strafzaak tegen de broer van de Rhedenaar, tevens de vader van de Velpenaar. Die eis komt later. De rechtbank, die alles gaat beoordelen, doet uitspraak op 8 juli.