‘Velpenaar lichtte Wehkamp en bouwbedrijf voor tonnen op en reed rond in Bentleys’

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte in 2015 voor 165.000 euro aan spullen besteld via de gehackte Wehkamp-accounts van tientallen mensen. De mailadressen of telefoonnummers werden gewijzigd in adressen en nummers die aan de man te linken zijn, en het afleveradres werd veranderd in een DHL punt in de buurt van Arnhem.



Ook zijn de IP adressen waarvandaan de hackers bestelden, die van de verdachte destijds, en die van een laptop van hem op het adres van zijn ouders. Wehkamp leverde van de 165.000 euro aan valse bestellingen er 12.000 euro ook echt uit voordat de hack werd opgemerkt.