Velpenaar schoot op vader van klasgenoot zoon met pistool: celstraf en megaboete

Column Van Streek Sukkel was leider van ons team bij voetbalver­e­ni­ging Ostrabeke. Een vriendelij­ke, bescheiden man

12 mei Garagehouder Tobias Sukkel in Oosterbeek is trots op zijn achternaam. Hij peinst er dan ook niet over die te veranderen. Sukkel is bovendien een naam die blijft hangen. Dat zei hij in een interview met een verslaggever van deze krant. Aanleiding voor het interview was het honderdjarig bestaan van zijn garage.