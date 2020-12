Velpenaar sloeg Arnhemmers gebroken schedel en kaak met knuppel maar vraagt om vrijlating: ‘Het was noodweer’

Ambtenaren van Rheden gaan op verzoek op locatie in overleg, vraag is of service-ba­lies moeten blijven

1 december DE STEEG - Bibliotheken, dorpshuizen, een vergaderzaaltje in het Velpse Biljoenbad. Op dat soort locaties gaan ambtenaren van de gemeente Rheden in de nabije toekomst in overleg met inwoners die daar prijs op stellen. Of daarnaast de gemeentelijke servicecentra in Velp en Dieren blijven bestaan, is de vraag.