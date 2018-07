Velps hotel onder vuur na vermeende mishandeling

Buitenge­woon buitenle­ven bij kasteel Middachten

30 juni DE STEEG - Buiten Gewoon Stoer is de naam van het evenement dat dit weekend gehouden wordt op het landgoed Middachten in De Steeg. Meer dan vijftig bedrijven laten zien wat ze in huis hebben om het actieve buitenleven te vergemakkelijken.