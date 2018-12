Velps uitzendbureau niet verantwoordelijk voor dramacrash Helmond, waarbij vijf Roemenen omkwamen

VELP - Het fatale auto-ongeluk waarbij in maart in Helmond vijf Roemenen van het Velpse uitzendbureau Horizon Groep om het leven kwamen, krijgt geen juridisch staartje. Ook voor de arbeidsinspectie is de zaak afgerond.

Het tv-programma Nieuwsuur besteedde zondagavond aandacht aan de kwestie. Het sprak in Roemenië met twee overlevenden van het geruchtmakende ongeval. Samen met hun landgenoten werkten die ten tijde van het ongeval in Helmond. Na werktijd, onderweg terug naar hun huis in Goch, klapte hun busje frontaal op een vrachtwagen. De twee Roemenen beweren dat de chauffeur van het busje oververmoeid was, omdat hij net als zij de hele dag aan de lopende band had gestaan. Ze spreken ook over arbeidsuitbuiting, ondermaatse huisvesting en het achteraf opstellen van een arbeidscontract. Een derde overlevende deed aangifte tegen uitzendbureau Horizon Groep uit Velp.

Te weinig bewijs

Tot vervolging leidde de aangifte niet; het Openbaar Ministerie oordeelde dat er te weinig bewijs was voor de claims. Volgens Nieuwsuur zou de arbeidsinspectie nog wel een bestuurlijke boete kunnen geven aan Horizon Groep. Maar daar is geen sprake van, stelt woordvoerder Paul van der Burg van de dienst.

Hij spreekt zijn verbazing uit over de bewering van het programma. „Voor ons is de zaak afgerond.’’ Ook de stelling in de uitzending van stichting FairWork, dat de arbeidsinspectie te weinig capaciteit heeft om alle meldingen te onderzoeken, klopt volgens Van der Burg niet. ,,Het is ook niet voor niks dat we deze zaak hebben onderzocht, terwijl het in eerste instantie gewoon om een verkeersongeval leek te gaan.’’

Geen kwaad in de zin

De directeur van het bedrijf uit Velp begrijpt niets van wat zijn twee ex-werknemers op tv over de uitzender hebben gezegd. ,,Wat ze overkomen is, is natuurlijk heel erg. Maar we hebben er alles aan gedaan om iedereen te helpen. Ze voelen zich nu misschien benadeeld, maar wij hebben geen kwaad in de zin. We zijn een net bedrijf en hebben er geen belang bij om mensen uit te buiten.”