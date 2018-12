Velpse Casper (11) gaat naar de finale van compositiewedstrijd BNNVARA

video Dylan uit Arnhem vindt eigenares­se van tas vol sinter­klaas­ca­deaus via Facebook: ‘Probeer alleen een goed mens te zijn’

30 november ARNHEM/ DIEREN - Arnhemmer Dylan Mensink (25) had nooit verwacht dat een kort berichtje op Facebook zoveel zou losmaken. Via het sociale medium zocht hij sinds vorige week vrijdag naar iemand die een tas vol sinterklaascadeaus per ongeluk in een lijnbus had achtergelaten. Dylan vond de tas bij het station van Dieren. Zijn oproep werd bijna 20.000 keer gedeeld. Met succes.