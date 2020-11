Velpse treitervlogger zegt dat hij inbrak om terug naar de cel te kunnen: ‘Pak me maar’

Hij had drie jaar vastgezeten en besloot afgelopen augustus na enkele maanden vrijheid dat het wel weer genoeg was. Na zijn vrijlating was hij naar zijn moeder gegaan, maar zij zette hem op straat omdat hij drugs bleef gebruiken.

Hij ging daarop in een tentje in het Sonsbeekpark slapen. ,,Maar ik voelde me te goed om zo te eindigen. Daarom heb ik bewust een brommertje gestolen.” De uitlaat was kapot en hij reed met veel lawaai rond. ,,Zo van: pak me maar.”