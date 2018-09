Veluwse stoomtrein decor voor speeddates 'Boer zoekt vrouw'

Vos rukt op in dorpskern Oosterbeek

7:16 OOSTERBEEK - 'Vos gesignaleerd'. Het wemelt momenteel van dit soort berichten op sociale media over één of meer vossen die de afgelopen dagen op verschillende plaatsen in de dorpskern van Oosterbeek zijn waargenomen. En niet alleen 's ochtends of 's avonds, maar zelfs overdag.