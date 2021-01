Verdachte Posbankmoord herhaalt bekentenis in nieuw hoger beroep: ‘Van schrik heb ik pistool afgedrukt’

VideoDEN HAAG - Frank S., die tot achttien jaar cel is veroordeeld voor de Posbankmoord, heeft maandag in het hoger beroep van medeverdachte Souris R. opnieuw de moord op Alex Wiegmink bekend. Ook wees hij R. weer als mededader aan. Dat deed S. ditmaal als getuige in het proces dat op verzoek van de Hoge Raad overnieuw wordt gedaan.

De 60-jarige Frank S. uit Boekel vertelde in het gerechtshof in Den Haag gedetailleerd over zijn herinneringen aan de gebeurtenissen op de Posbank in Rheden op 20 januari 2003. Hij zei dat R. uit Veghel het plan had opgevat een auto van iemand af te pakken om vervolgens met die wagen een chauffeur van een meubeltransport te overvallen.

In Rheden wachtten S. en R. urenlang naast de auto van hun beoogde slachtoffer, totdat de 44-jarige hardloper arriveerde. Beide gewapend met een pistool, eisten ze de sleutels op. Wiegmink was niet van plan om zich te laten beroven. ,,Eerst stond hij stil, toen sloeg hij een kreet en kwam hij op ons af. Van schrik heb ik toen afgedrukt”, vertelde S. aan het hof. S. zei dat R. onmiddellijk daarna nog twee keer schoot.

Volledig scherm Een gedenkteken in natuurgebied de Posbank waar in 2003 de 44-jarige Alex Wiegmink verdween tijdens een rondje hardlopen. © ANP

Undercoveroperatie

Het lichaam van Wiegmink legden ze in diens eigen auto, waarmee R. naar een bos bij Erp zou zijn gereden. Daar besloten ze de auto met het lichaam erin in de brand te steken. S. had een jerrycan in zijn auto. ,,Die heb ik altijd bij me. Het was sowieso de bedoeling de auto in de fik te steken na de overval.”

Met gedoofde lichten reden ze na de ontploffing weg, onderweg gooiden ze hun jas, mutsen en handschoenen in een kledingcontainer. S: ,,We hebben de pistolen in de Zuid-Willemsvaart gegooid.”

S. meldde zich in november 2016 uit gewetensnood met een bekentenis. Medeverdachte Souris R. werd korte tijd later gearresteerd. De Hoge Raad plaatste eind 2019 kritische noten bij de undercoveroperatie die de politie gebruikte om verklaringen los te krijgen bij R., een operatie die bekendstaat als de Mr. Big-methode. Agenten deden alsof ze drugshandelaren waren. Ze beloofden R. 75.000 euro voor een drugsdeal, maar dan moest hij wel eerst toegeven dat hij de moord op Wiegmink had gepleegd.

Onder druk

Het hof dient te beoordelen in hoeverre R. zijn bekentenis onder druk van een undercoveroperatie van de politie heeft afgelegd. De 47-jarige verdachte vertelde aan het hof dat agenten hem 300.000 euro in het vooruitzicht hadden gesteld. Op het vingerwijzen van S. weigerde R. te reageren: ,,Daar word ik gestoord van.”

Het gerechtshof gaat dinsdag verder met de zaak. Dan komt een deskundige vertellen over de politiemethode en komen de nabestaanden aan het woord. Op 3 februari komt het OM naar verwachting met de strafeis voor R.

