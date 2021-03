Verdachte Posbankmoord op Alex Wiegmink opnieuw in cassatie tegen celstraf van 18 jaar

De nu 47-jarige R. werd in maart 2018 samen met S. al door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doodschieten van Alex Wiegmink uit Zelhem, op een parkeerplaats op de Posbank bij Rheden. Zijn verkoolde lichaam is teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.



R. ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die bepaalde in 2019 dat de zaak van R. over moest, omdat de veroordeling mogelijk gestoeld is op een valse bekentenis.



Achttien jaar na de moord hadden nabestaanden van het slachtoffer gehoopt het lange strafproces af te sluiten. De gang naar het gerechtshof valt ze steeds zwaarder. De boosheid over de zinloze moord groeit, zei de weduwe van Wiegmink in januari tijdens het spreekrecht.