Verdachte van doodsteken Pool in Velps migrantencomplex: ‘Ik kon niet anders’

Deftigheid gaat eraf bij het Wapen van Athlone, misschien wel de oudste horecazaak aan de Veluwezoom

18 augustus DE STEEG - Ook zwetende wielrenners zijn straks welkom voor een kopje koffie. Laagdrempeligheid wordt het credo in de nieuwe zaak van Tony Bril en Robbie de Wolde, het aloude Wapen van Athlone in De Steeg. De deftigheid gaat eraf. ,,Het wordt hier de hele dag gezellig", zegt De Wolde. ,,Niet meer alleen 's avonds diner, maar ook koffie en lunch. En we worden weer hotel.”