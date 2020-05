Verdachte van geweld blijkt op vlucht sinds brand in Dieren

Maar dat begon allemaal in september 2019, de maand waarin hij zijn medicijnen achterliet en op de vlucht sloeg omdat hij zich niet meer veilig voelde thuis. In die maand werden zijn ruiten ingegooid en ging de schuur achter het toenmalige huis van de verdachte in vlammen op.



Dat heeft volgens de man te maken met een breuk tussen enerzijds hemzelf en anderzijds zijn nichtje en haar toenmalige partner, zijn vroegere kameraad, met wie hij samen van diefstal van een scooter in Spankeren werd verdacht. Wat er aan de vete ten grondslag ligt is niet duidelijk, maar voor de man luidde de ruzie een periode van 7 maanden in, waarin hij in zijn auto leefde.



