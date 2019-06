Verdachte van mishandelen ex had eerder tbs voor huiselijk geweld

DIEREN - ,,Als ik nog steeds een agressieprobleem had, dan hadden we hier voor een heel ander delict gezeten.” Grote woorden van een 45-jarige ex-tbs’er uit Dieren, woensdag tegen de rechtbank in Arnhem. Hij staat daar terecht voor het opwachten en zwaar mishandelen van zijn ex, 21 januari in Dieren.