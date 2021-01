Verkeer spectaculair afgenomen door avondklok: ‘Als je buiten loopt, weet je niet wat je meemaakt’

Theater­baas Claudia Reusink wacht op betere tijden: ‘Theothorne moet weer bruisen’

18 januari DIEREN - De vorige uitbater had alle meubilair meegenomen en ook de keuken leeg achtergelaten. Claudia Reusink (46) kwam niet bepaald in een gespreid bedje toen ze op 1 juni begon als de nieuwe exploitant van schouwburg en zalencentrum Theothorne in Dieren. Ook al is haar vader Henk haar huurbaas. Door corona heeft ze nog amper een evenement in huis gehad.