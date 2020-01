Verkeershinder door brandende auto op Velperbroekcircuit

Boete en zware schorsing voor valsspelen­de schaker (19) op Open NK

12:57 DIEREN - De 19-jarige schaker die bij het open NK schaken in Dieren is betrapt op valsspelen, is door de schaakbond bestraft met een schorsing van dertig maanden en een boete van 250 euro. Ook zijn al zijn resultaten op het Open NK geschrapt uit zijn rating.