Verpleeghuis Dieren plaatst hekken om familie buiten te houden

DIEREN - Verpleeghuis De Oude Plataan in Dieren heeft een hekwerk geplaatst om te voorkomen dat familie tegen de heersende coronaregels in fysiek contact maakt met bewoners.

Zoals andere tehuizen in Nederland heeft De Oude Plataan in verband met het coronavirus de deuren tot nader order gesloten voor bezoek. Niettemin is er een beperkt aantal verwanten dat via de ramen op de begane grond zijn geliefde grootouder of ouder opzoekt om deze aan te raken of iets lekkers toe te stoppen.

Quote Ze zeggen: je kan me wat, ik doe wat ik wil Wil Zajdenband, directeur zorg en behandeling Attent

Volgens directeur zorg en behandeling Wil Zajdenband van zorgorganisatie Attent, waaronder de Oude Plataan valt, respecteren de meeste mensen de regels. ,,Ook al vinden ze het, begrijpelijk, heel erg dat ze vader of moeder niet kunnen zien. Zij snappen dat we dit doen om te zorgen dat de huizen gevrijwaard blijven van het virus. Er zijn echter een paar die zeggen: je kan me wat, ik doe wat ik wil.”

Van de elf tehuizen die onder de Oude Plataan vallen, is dat in Dieren het enige waar dit gedrag voorkomt. Dat is tot ontzetting van de medewerkers, die zich er niet tegen opgewassen voelen. Het is zelfs gebeurd dat mensen het gebouw binnengedrongen. ,,Die duwen bij de ingang waar je wasgoed aanneemt het personeel gewoon opzij.”

Geen coronabesmetting

In de Oude Plataan, dat voor 52 bewoners plaats heeft, is tot op heden geen coronabesmetting geconstateerd. ,,Dat is waar we in deze tijd elke dag voor aan het werk gaan”, zegt Zajdenband. ,,En dat willen we zo houden.” Mede omdat het met dat doel strijdige gedrag ook navolging kreeg, besloot de directeur tot de barricade.