Vier honden dood bij woningbrand; brandweer redt andere dieren door reanimatie en toedienen zuurstof

Syriër Sohep (60) staat vierkant achter het Nederlands elftal: ‘We zijn zo dankbaar dat we hier veilig mogen leven’

8 juni VELP - ‘Nederland is goeoeoeoed!’ Syriër Sohep Khattat komt haast woorden te kort om zijn dankbaarheid te uiten tegenover het land dat hem vijf jaar geleden heeft opgevangen. In deze junidagen staat hij als vanzelfsprekend vierkant achter het Nederlands elftal. In zijn voortuin ritselen de oranje vlaggetjes. ,,Nederland is lieieieief.”