Vier personen met bivakmutsen overvallen woning in Dieren

Piet blijft in de meeste dorpen van Rheden en Renkum zwart

14 november RHEDEN/RENKUM - Bij de intochten in de gemeenten Rheden en Renkum blijven de pieten zo goed als overal zwart. Alleen in Wolfheze en Ellecom worden roetveegpieten verwacht. Of ze in Velp zullen komen, is nog de vraag.