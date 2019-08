Vier verdachten opgepakt voor wietkwekerij in Spankeren

SPANKEREN - Vier verdachten zijn eerder deze week opgepakt vanwege een wietkwekerij in Spankeren. Wat begon met de ontmanteling van één hennepkwekerij in een woning in Spankeren, eindigde met een politie-inval in nog eens twee verdachte buurwoningen.

De vier verdachten gebruikten de drie aaneengeschakelde woningen aan de Loohof in Spankeren als hennepkwekerij. Directe aanleiding voor de arrestaties was een onderzoek naar een kwekerij van een kleine honderd planten in één van de drie woningen.

Professionele kwekerij

,,De kruipruimte onder de middelste woning was uitgegraven en daar hadden ze een professionele kwekerij ingericht. We hebben tijdens dat onderzoek een 26-jarige man uit Dieren aangehouden", vertelt de wijkagent van Dieren, Spankeren en Laag Soeren.

Uit informatie verkregen uit dit onderzoek en een nieuwe melding bleek dat niet alleen de middelste, maar ook de twee buurwoningen betrokken waren bij de kwekerij. ,,Ook in de rechter woning troffen we een uitgegraven kruipruimte aan met een professioneel ingerichte kwekerij. In de derde woning vonden we ongeveer tien planten en goederen voor een kwekerij in een schuur", zegt de wijkagent.

Nog drie arrestaties

De politie heeft in deze twee woningen drie bewoners aangehouden. Het gaat om drie mannen in de leeftijd van 20, 51 en 54 jaar. De mannen zijn net als de Dierenaar na verhoor weer heengezonden, maar zijn nog steeds verdachten. Het onderzoek naar de mannen is nog in volle gang. Zij zullen zich later moeten verantwoorden voor de rechter.

Quote De drie mannen uit Spankeren kunnen ook meteen op zoek naar een nieuwe woning. Verhuurder Vivare kent een ‘no-mer­cy'-be­leid, wat inhoudt dat ze meteen op straat komen te staan Wijkagent ,,De drie mannen uit Spankeren kunnen ook meteen op zoek naar een nieuwe woning. Verhuurder Vivare kent een ‘no-mercy'-beleid, wat inhoudt dat ze meteen op straat komen te staan", zegt de wijkagent. Bovendien kunnen ze nog een forse energierekening krijgen van Liander, vanwege diefstal van stroom.

De wijkagent verwijst voorts op de gevaren van een hennepkwekerij voor de buurt. ,,De kans op brand is levensgroot. Niet zo lang geleden hebben we een woningbrand gehad als gevolg van kortsluiting in een hennepkwekerij.”