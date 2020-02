Vijf tips over brute overval bejaarde vrouwen uit Dieren en Velp na uitzending Opsporing Verzocht

De ringen van haar vingers

Vol in haar gezicht

Op 31 januari was een 81-jarige Dierense het slachtoffer. De vrouw kwam thuis en zette de net gedane boodschappen in de keuken toen ze door de, vermoedelijk in de achtertuin wachtende overvaller werd aangevallen. Hij sloeg haar vol in haar gezicht en trok de ketting van haar nek. De 81-jarige hield er een forse bloeduitstorting in de hals aan over.



Haar zoon vertelde in de uitzending dat de ketting een cadeau was van zijn twee jaar geleden overleden vader, gegeven bij hun 25-jarige bruiloft. ,,Die ketting was eigenlijk het enige mooie cadeau dat ze overhad van die man. Die is nu weg. Ze hebben haar mooiste cadeau eigenlijk gestolen.’’



De overvallen werden begin februari ook al in het tv-programma behandeld. Dat leverde destijds ook 5 tips op.



