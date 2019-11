Vivare mag Rhedense hartpatiënt uit huis zetten na vondst wietkwekerij

Schrijnend, omdat de man binnenkort op straat zal komen te staan terwijl hij een broze gezondheid heeft. Onvermijdelijk omdat woningbouwvereniging Vivare in haar recht staat wanneer ze tot ontruiming overgaat.



Twee weken geleden stonden beide partijen in de rechtszaal tegenover elkaar nadat Vivare had aangekondigd de huurder uit zijn woning aan de Johan van Meeckerenstraat in Rheden te zetten De reden: eerder was daar een wietplantage was ontdekt.