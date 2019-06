Voetbalclub Rheden start crowdfunding om tornadoschade te herstellen

Rhedenaren op napraat­avond tevreden over afhande­ling tornado: ‘De boel was snel opgeruimd’

14 juni RHEDEN - De Rhedenaren die donderdagavond aanwezig waren op de napraatavond over de tornado van vorige week, zijn over het algemeen tevreden over de aanpak van hulpdiensten en de gemeente. ,,De boel was snel opgeruimd, ik heb niks te klagen", zei Harry Rikken, bewoner van de Arnhemseweg.