Vogelspin Charlie ontsnapt en wandelt rond bij kinderdagverblijf in Velp

A50 afgesloten? Dan gaat ook de provincia­le weg dicht in strijd tegen sluipver­keer door de dorpen

ARNHEM/ DIEREN - De A50 is vanaf vrijdagavond zestien dagen lang in noordelijke richting verboden terrein voor de weggebruiker. Hoe die dan van Arnhem naar Apeldoorn komt? In elk geval niet via de provinciale weg. Want ook die wordt afgesloten, om verstoppend sluipverkeer te voorkomen.

9 augustus