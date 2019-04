Voor het leven geraakt door de aanslag op Koninginnedag 2009

'Mogelijk terreuraanslag in Utrecht, drie doden, dader voortvluchtig'. Het is maandagmiddag 18 maart 2019, 12.35 uur. Het nieuwsbericht komt binnen. Kindertherapeut en gezinscoach Anke Donicie uit Dieren, die kinderen en ouders helpt traumatische ervaringen te verwerken, schiet vol.



Tussen twee afspraken door heeft ze even een kwartier pauze. Gewoontetrouw checkt ze op haar mobieltje haar berichtjes en het nieuws. Ze probeert het nieuws over de aanslag op de tram te blokken. Er zit een knoop in haar maag. Op slag staat ze weer bij de Naald in Apeldoorn. Teruggeworpen in de tijd. Het doordringende gegil van mensen. Angst. Paniek. Ontzetting. Mensen die gewond op straat liggen. Mensen die stil, levenloos op het asfalt liggen. Mensen die wegrennen.