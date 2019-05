Voor Rheden is 2019 al een rampjaar: tekort veel groter dan begroot

Woonfraude in Rheden: 3.000 euro lichter en geen huis meer

3 mei RHEDEN - De politie Oost-Nederland heeft meerdere meldingen ontvangen over woonfraude in Rheden. De gedupeerden dachten een woning te huren aan de Scheuterstraat in Rheden en maakten 3.000 euro aan borg en huur over. De woning was echter helemaal niet te huur.