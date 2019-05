Vrachtwagen kantelt op A348 bij Velp, snelweg dicht

Vergeefse motie van treurnis tegen wethouder Budel om kwestie Theothorne Dieren

22 mei DE STEEG - De partijen SP en GPRB hebben dinsdagavond in de Rhedense gemeenteraad wethouder Marc Budel (CDA) zonder succes bedreigd met een motie van treurnis. De rest van de gemeenteraad stemde er niet in mee. Aanleiding was het voortbestaan van de schouwburgzaal van Theothorne in Dieren, die volgens SP en GPRB in gevaar is door de nieuwe gemeentelijke podiumregeling.