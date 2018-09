Vrachtwagen ramt spoorviaduct in Zutphen: treinverkeer naar Dieren plat

Het Rhedens ontdaan over sexting ontslagen leraar

12 september ROZENDAAL/DIEREN - Het bericht over het onzedelijk gedrag van een 51-jarige docent van Het Rhedens in Dieren heeft geleid tot 'schrik, ontkenning en boosheid. Men is ontdaan'. Dat schrijft locatiedirecteur Clemy Oomens van Het Rhedens Rozendaal in een brief aan de ouders en verzorger van de leerlingen.