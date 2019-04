Vrijspraak gruweloverval Rheden, bewoner werd urenlang gemarteld

interactieve kaart Lag het aan de wind? Uit deze hoek komen de klachten over Koningsdag-her­rie

29 april ARNHEM - De windrichting tijdens Koningsnacht en Koningsdag kan een rol hebben gespeeld bij de lawine van klachten over geluidsoverlast door het Oranjefeest in Arnhem. De wind kwam vrijdag en zaterdag uit het zuidwesten, voor het eerst sinds Koninginnedag in 2014 veranderde in Koningsdag.