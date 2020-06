Vrouw berooft man van zijn gouden ketting in Velp

De vrouw vroeg in eerste instantie in gebrekkig Duits de weg naar het ziekenhuis. Vervolgens stapte zij uit. Ze wilde de man omhelzen, maar hij was hier duidelijk niet van gediend. Daarom duwde hij haar weg.

Kennelijk was de vrouw tijdens die poging tot omhelzen uit op zijn gouden ketting. Die was op dat moment namelijk verdwenen. Een andere nepketting lag op de grond.

Auto in beslag genomen

De vrouw maakte zich snel uit de voeten, samen met andere inzittenden van de auto. In totaal zaten hier vijf mensen in. Zij zijn niet veel later opgepakt op de Hoofdstraat in Velp. Het gaat om vijf Bulgaren. De auto waarin zij zaten is in beslag genomen.