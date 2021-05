Vrouw schopt tegen politiewagen bij aanhouding in Rheden

De vrouw had een woning aan de IJsselsingel bezocht, wat niet mocht. Hierop is de politie gebeld, die direct in actie kwamen. Agenten moesten echter flink hun best doen om de vrouw in toom te houden. Toen ze werd overgeplaatst naar de arrestantenbus, schopte ze tegen de spiegel van een politieauto. Die raakte daardoor beschadigd.



De vrouw is overgebracht naar het cellencomplex en zal worden verhoord.