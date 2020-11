VVD’er Yola Hopmans baalt van blunder met mailtje: ‘Heel dom van me’

Hopmans heeft er begrip voor dat Jorine Dirks (SP), Tim Endeveld (GroenLinks) en Magda Rook (GPR Burgerbelangen) érg boos waren. Die konden niet anders dan concluderen dat de coalitie van VVD, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie de hele vergadering had voorgekookt en dichtgetimmerd.



SP en GroenLinks bleven tegen heug en meug meevergaderen, maar dat gold niet voor GPR Burgerbelangen. Nadat fractievoorzitter Magda Rook een verklaring had afgelegd, stapte de driemansfractie demonstratief op en ging naar huis.



Alleen bij de stemming deed de partij 's avonds weer mee. ,,Deze aanpak van de coalitie is zo oneerlijk tegenover de kiezers", zegt Rook achteraf. ,,Alle voorstellen van ons zijn op voorhand en zonder toelichting of discussie afgewezen. Dan was het ook niet nodig dat wij nog meevergaderden. We zijn immers niet gekozen voor een toneelstuk in zes bedrijven, maar voor serieuze politiek."