Waarom dit bedrijf (na 115 jaar) niet wil wijken om de bouw van 1000 huizen mogelijk te maken

Politie in Arnhem en Ede gaat agenten in eigen stad werven: ‘Weten wat er leeft in de samenle­ving’

Een baan als agent in de stad waar je bent geboren en getogen. Dat kan sinds kort in Arnhem en Ede. De politie in deze steden gaat lokaal agenten werven, een primeur voor de politie in Gelderland en Overijssel.