‘Wangedrag van groep jongens en hun ouders bij Dierense Speeltuin’

Eigenaar gezocht: Amerikaan­se korenslang duikt op in bosjes Schaarsber­gen

17:14 ARNHEM/VELP - Dierentehuis Arnhem en Omstreken in Velp en Amivedi Arnhem/Zevenaar zijn op zoek naar de eigenaar van een korenslang die dinsdag opdook in de bosjes langs de Kemperbergerweg in Schaarsbergen. ,,Het is duidelijk een huisdier”, zegt Karin Mooijekind van het dierentehuis. De korenslang komt alleen voor in het zuidoosten van de VS.