Waren verdachten van schietpartij Velp uit op wraak om seksueel misbruik? ‘Het kan ook vuurwerk zijn geweest’

Behandel­pas­poort ouderendok­ter Bertholet nu ook voor slechtzien­den, slechtle­zen­den en in drie talen

26 november VELP - Het Behandelpaspoort van de Velpse ouderenarts Ester Bertholet is sinds gisteren in vijf nieuwe versies te krijgen. Naast het Nederlandse paspoort is er nu ook een voor slechtzienden en voor mensen die moeite hebben met lezen. Bovendien zijn er edities gekomen in het Turks, Arabisch en Engels.