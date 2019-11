‘Wat doet die helikopter boven m'n hoofd?’ Dit is de reden!

Rhedense oppositie­par­tij­en stellen voor om minder te bezuinigen en om de belasting te verhogen

12 november DE STEEG - Minder bezuinigen op zorg voor de inwoners, in plaats daarvan de onroerendezaakbelasting verhogen. Dit is de lijn in de voorstellen die de drie oppositiepartijen SP, GroenLinks en Groep Pieper-Rook Burgerbelangen (GPRB) deze middag doen tijdens de begrotingsvergadering van de Rhedense gemeenteraad.