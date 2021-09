'Wat gebeurt hier?': politie slaat vrienden in boeien om afgeschoten confettikanon in Velp

Plan om de Posbank helemaal af te sluiten is historisch: ‘Ik droom al jaren van deze oplossing’

15 september Met het plan de Posbank volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, komt mogelijk een einde aan een discussie van meer dan dertig jaar. Was afsluiting in de jaren 90 nog onhaalbaar door verzet van de bevolking, inmiddels is de verkeersdrukte in het gebied zo toegenomen dat de geesten er rijp voor lijken te zijn.