Wateroverlast door hevige regen in Rheden: treinverkeer ligt nog hele avond plat

Ook het treinverkeer ligt plat tussen Arnhem en Dieren, vanwege een mogelijke verzakking van het spoor bij een overweg op de Mauritiusstraat in Rheden. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is die verzakking daar ontstaan door de extreme regenval. De overweg is onder water komen te staan.



Naar verwachting is het treinverkeer nog minstens tot 23:30 uur gestremd. Wel rijden er bussen tussen Arnhem en Dieren en stopbussen tussen tussen Arnhem Centraal, Arnhem Velperpoort, Arnhem Presikhaaf, Velp, Rheden en Dieren.

Kelders ondergelopen

Volledig scherm De overlast is groot: ook op het spoor in Rheden. © Martin Heitink/Persbureau Heitink Vanwege de hevige regenval zijn er volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden vooral veel kelders ondergelopen. ,,Het water was op veel plekken zo'n 30/40 centimeter. Bij veel woningen en bedrijven is dit water naar binnen gegaan.”



De hevige regenval heeft ook gezorgd voor diverse ondergelopen straten in de gemeente Rheden. Zo staat onder meer de Zutphensestraatweg in Velp en de Hoofdstraat in De Steeg blank. Aan de Havelandseweg in Rheden staat het water zo hoog, dat Lonneke Hendriks haar garage bijna niet meer kan zien. ,,Die staat nu op kelderniveau”, zegt ze.



Bij basisschool De Holtbanck in Rheden zijn twee lokalen onder water gelopen. Daardoor staat er een flinke laag water in de school. Brandweerlieden hebben het water weggechept.



Volledig scherm Wateroverlast in Rheden © Charles Moll/Persbureau Heitink

Gemeentehuis ontruimd

Ook moest aan het eind van de middag het gemeentehuis worden ontruimd vanwege de hevige wateroverlast. De ambtenaren in het Rhedense gemeentehuis in De Steeg moesten het pand rond half vijf verlaten. Door lekkages was water in de buurt van stoppenkasten gekomen, waardoor het te gevaarlijk werd om door te werken.

Met waterstofzuigers wordt geprobeerd het water weg te werken. Dat zal het hele weekend nog doorgaan, verwacht een woordvoerder van de gemeente Rheden. ,,Maar we gaan er van uit dat we maandag gewoon weer aan het werk kunnen.”

In Velp, De Steeg en Rheden loopt water de kelders van woningen in. Een aantal straten staat blank, zegt een brandweerwoordvoerder. Diverse posten uit de regio zijn gealarmeerd om de overlast te verhelpen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De rotonde op de Beekhuizenseweg en de Zutphensestraatweg in Velp. © Persbureau Heitink

Meer meldingen

Op de Arnhemsestraatweg in Rheden, waar de huizen eerder dit jaar nog soms zware schade opliepen bij een tornado, staat een laag water van 30 tot 40 centimeter diep. De brandweer krijgt verder meldingen van de Ringallee in Velp, de Baron van Pallandtlaan in Rozendaal, de Van Limburg Stirumstraat in Dieren en de Hoofdstraat in De Steeg.

Bij sommige bekende wateroverlastplekken hebben de bewoners zandzakken voor de deur gelegd. Ook in Doetinchem is er veel overlast door de hevige neerslag. Diverse cafés zijn ondergelopen en een dak van een bedrijfspand is ingezakt. In Wageningen was eerder nog grote overlast door de regen. Enkele straten stonden daar tijdelijk blank.