Wateroverlast door hevige regen in Rheden: treinverkeer ligt plat

Door de vele regen is in Rheden op de Mauritiusstraat een overweg onder water komen te staan, waardoor de treinstoring is ontstaan. Wanneer het treinverkeer naar verwachting weer op gang komt, is nog niet bekend.



De hevige regenval heeft gezorgd voor diverse ondergelopen straten in de gemeente Rheden. Zo staat onder meer de Zutphensestraatweg in Velp en de Hoofdstraat in De Steeg blank. Ook moest aan het eind van de middag het gemeentehuis worden ontruimd vanwege de hevige wateroverlast.



In Velp, De Steeg en Rheden loopt water de kelders van woningen in. Een aantal straten staat blank, zegt een brandweerwoordvoerder. Diverse posten uit de regio zijn gealarmeerd om de overlast te verhelpen.